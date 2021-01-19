«Обещали, что въеду в готовый дом уже под Новый год. Но так ничего и не сделали. Как вернуть деньги?»

Источник материала: Tut.by

Читатель жалуется: въехать в новый и полностью готовый для проживания дом они с женой должны были еще под Новый год. Однако воз и ныне там. Мужчина подсчитал — постоянно доплачивая рабочим то за одно, то за другое, он в итоге выплатил уже 100% стоимости работ. Как вернуть хотя бы часть этих денег? Отвечает адвокат.

— С возрастом поняли с женой, что хотим жить за городом. Залазить в стройку сознательно не хотели. Купили готовый дом, но понятно, что цель — переделать его под себя, сделать своим.

Я нашел солидную, как мне казалось, фирму. Заключил договор. Это было по весне, к Новому году мы должны были заехать в полностью готовый дом. Но уже летом пошли сбои, в те сроки, на которые мы договаривались, нужные работы не выполнялись. Нас успокаивали, мол, сроки с запасом, Новый год отпразднуете уже в доме.



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Думаю, вы догадываетесь, что воз и ныне там.

То есть они, конечно, многое сделали в доме. Но с их темпами до конца всех работ можно и не дожить, особенно учитывая обстоятельства, в которых мы сейчас живем. А они всё кормят нас завтраками.

Если честно, нет больше ни сил, ни желания за ними бегать и уговаривать выполнить свою работу. Я предварительно переговорил с другой фирмой — они готовы взяться и в абсолютно адекватные сроки все доделать. Но они, конечно, тоже хотят предоплату.

А мне, во-первых, еще надо ее найти (придется одалживать), а во-вторых, честно говоря, не очень хочется снова вкидывать деньги и увеличивать свой возможный залет. Этим заплати, тем заплати — а что в итоге? Хочу сначала забрать часть денег, которую вносил первой фирме — они ее не отработали. Чтобы ускорить процесс, я изначально платил бОльшую часть суммы как предоплату. А потом они просили оплатить снова и снова (хотя по договору окончательно рассчитаться я должен только после приемки всех работ).

Короче я за всё это время оплатил уже 100%. Я понимаю, что они конечно какую-то часть этих денег потратили — мне она не нужна, всё по-честному. Короче, именно так я всё и рассказал директору первой фирмы. Но у них подход такой: ну, подождите, вот уже сейчас доделываем. И снова ничего не происходит, и снова я ему звоню. У меня основной вопрос — законно ли вообще мое требование вернуть часть денег? Как добиться этого?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Начнем с рассмотрения теоретической части вопроса.

Важно: согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Следует знать: если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, оно подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (п. 1 ст.295 ГК Республики Беларусь).

Это общие нормы гражданского законодательства. Для дел, касающихся защиты прав потребителей, принципиально важны также условия конкретного договора, заключенного между потребителем и исполнителем, а кроме того — положения Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 года № 90-З «О защите прав потребителей» (далее — Закон).

Необходимо учитывать: в соответствии с п. 1 ст.29 Закона, по общему правилу, исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу) в срок, установленный договором. Иное возможно только в прямо предусмотренных законодательством случаях.

Принципиально важно: если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), отдельных этапов выполнения работы (оказания услуги), а также иные сроки, предусмотренные договором, потребитель вправе по своему выбору расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги). Это прямо закреплено в подп.1.4 п. 1 ст.30 Закона.

Расторжение договора предполагает возврат уплаченной за выполненную работу (оказанную услугу) денежной суммы.

И, безусловно, на практике нередко встречаются случаи, когда потребители ставят вопрос о расторжении заключенного с исполнителем договора в части. Как следствие, в таких случаях ставится также вопрос о взыскании с исполнителя неотработанной части предоплаты по договору.

Учитывая изложенное, ваша позиция кажется разумной и справедливой.



Фото: unsplash.com

Однако, переходя к рассмотрению практической части ситуации, исходя из своего личного адвокатского опыта, для меня очевидно, что ваше общение с исполнителем носят неконструктивный характер.

Для того, чтобы изменить это, я настоятельно рекомендую перестать вести устные переговоры, а вместо этого подготовить и направить противоположной стороне спора письменную претензию.

Этот документ составляется в произвольной форме. Основная задача — последовательно изложить в нем допущенные исполнителем нарушения договора, а также четко указать, какое в этой связи требование потребитель выдвигает к исполнителю.

Рекомендую указывать четкую сумму, которую вы просите вернуть. Чтобы рассчитать ее, за основу я рекомендую взять первоначальную смету со стоимостью работ, материалов и т.д. Ее следует сопоставить с актами выполненных работ. При отсутствии актов советую либо самостоятельно осмотреть объект, чтобы определить объем уже выполненных работ, либо попросить исполнителя отчитаться об объеме проделанного.

Запрашивать на платной основе мнение у специалистов (экспертов) на досудебной стадии процесса я не рекомендую, поскольку в будущем это всё равно проверяется судом с помощью экспертизы.

На заметку: претензию нужно направлять исполнителю способом, позволяющим отследить ее получение. Впоследствии это позволит подтвердить в суде, что вы принимали меры, чтобы разрешить спор во внесудебном порядке. Лучше всего направлять претензию заказным письмом с обратным уведомлением о вручении — так на руках у потребителя будет информация о конкретной дате получения претензии исполнителем.

Следует знать: требования потребителя о расторжении договора на выполнение работы (оказании услуги) и возврате уплаченной за выполненную работу (оказанную услугу) денежной суммы подлежат удовлетворению в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования (п. 1 ст.33 Закона).

Следовательно, если в течение семи дней со дня получения исполнителем претензии он не удовлетворит ваши требования, для защиты своих прав нужно будет обращаться в суд с соответствующим иском.

К слову, в таком случае у потребителя появляется право взыскать с исполнителя дополнительную неустойку — за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя.

Мой личный совет: изложенный выше алгоритм действий (направление письменной претензии и только после этого — обращение в суд с иском) основан на многолетнем опыте адвокатов нашего бюро. Он оптимален прежде всего потому, что после получения претензии исполнитель понимает серьезность намерений потребителя, и переговоры между ними выходят на качественно новый уровень.

Обращаю внимание автора обращения и других читателей колонки на то, что нарушение прав потребителя влечет за собой возможность наложения на исполнителя целого ряда штрафных санкций. В основном речь идет об имущественных взысканиях с исполнителя в пользу потребителя. В этой связи, помимо основного требования о защите прав потребителя, я настоятельно рекомендую и в претензии, и в иске ставить все возможные дополнительные требования к исполнителю (о взыскании неустоек, убытков, денежной компенсации морального вреда и т.д.).

Моя личная адвокатская практика свидетельствует о том, что понимание исполнителем того, о каких дополнительных взысканиях идет речь, способствует успешности переговоров и повышает шансы на мирное разрешение спора.

В заключение отмечу, что выше рассмотрен алгоритм действий на случай прекращения отношений потребителя с исполнителем в связи с несвоевременным исполнением последним обязательств по договору.

Однако, законодательство представляет потребителю возможность право и в отсутствие вины исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). По общему правилу, это влечет за собой обязанность потребителя оплатить исполнителю только фактически понесенные им расходы (ст.38−1 Закона).

Чтобы разобраться, по какому пути лучше пойти вам, нужно владеть всеми деталями сложившейся ситуации.

Учитывая изложенное, для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: досудебную претензию, исковое заявление, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет выступать в качестве вашего представителя в различных инстанциях, перед физическими лицами, а также в судах всех инстанций.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.