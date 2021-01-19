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Реакция на слова Баскова: «Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок»

19.01.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Реакция на слова Баскова: «Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок»
Дмитрий Басков
Председатель Федерации хоккея Беларуси прокомментировал перенос ЧМ по хоккею из Минска, обратившись к представителям фонда солидарности спортсменов и назвав их предателями. Байнет отреагировал.

«Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!», – заявил Дмитрий Басков.


Байнет отреагировал. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by, а также соцсетей.

«О как, про детей даже вспомнил. Не переживайте вы так, ощущение праздника у многих белорусов забрали намного раньше».


«По-моему, данный господин не там ищет первопричину отмены чемпионата у нас в стране».


«Перепутана причина со следствием...»


«А своей персональной вины за перенос ЧМ гражданин Басков не чувствует!?»


«Как все пафосно и голословно».


«Про детей вспомнил. Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок, не думал об этом, когда приехал в ту ночь на площадь Перемен? И белорусы отняли эту игрушку персонально у того, кто устраивает турниры за счет налогоплательщиков, летает на вертолете по пустякам и всячески самоутверждается перед такими как вы, Дмитрий».


«Апелляцию можете направить в белорусский суд».
 
Теги: Минск
 
 
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