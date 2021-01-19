Реакция на слова Баскова: «Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок»

Источник материала: UDF



Дмитрий Басков

прокомментировал перенос ЧМ по хоккею

«Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!», – заявил Дмитрий Басков.

«О как, про детей даже вспомнил. Не переживайте вы так, ощущение праздника у многих белорусов забрали намного раньше».

«По-моему, данный господин не там ищет первопричину отмены чемпионата у нас в стране».

«Перепутана причина со следствием...»

«А своей персональной вины за перенос ЧМ гражданин Басков не чувствует!?»

«Как все пафосно и голословно».

«Про детей вспомнил. Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок, не думал об этом, когда приехал в ту ночь на площадь Перемен? И белорусы отняли эту игрушку персонально у того, кто устраивает турниры за счет налогоплательщиков, летает на вертолете по пустякам и всячески самоутверждается перед такими как вы, Дмитрий».

«Апелляцию можете направить в белорусский суд».

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