«Отмена ЧМ в Минске — четкий знак режиму, громящему демократические силы»

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает логичным решение перенести чемпионат мира по хоккею из Минска.





Комментируя принятое решение, дипломат отметил, что это «логичное решение и очень четкий знак режиму, громящему демократические силы. То, что происходит на улицах Беларуси — неприемлемо», пишет Delfi .