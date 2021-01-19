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«Отмена ЧМ в Минске — четкий знак режиму, громящему демократические силы»
Источник материала: Навiны
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает логичным решение перенести чемпионат мира по хоккею из Минска.
Комментируя принятое решение, дипломат отметил, что это «логичное решение и очень четкий знак режиму, громящему демократические силы. То, что происходит на улицах Беларуси — неприемлемо», пишет
Решение принято в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ», говорится в
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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает логичным решение перенести чемпионат мира по хоккею из Минска.
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