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Переводчицу Ольгу Калацкую обвиняют в хулиганстве

19.01.2021 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанной на прошлой неделе переводчице Ольге Калацкой предъявили обвинение по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Переводчицу Ольгу Калацкую обвиняют в хулиганстве

В ближайшее время ее переведут в СИЗО в Жодино.

Калацкая была задержана 15 января в своей квартире в Минске. Успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что ее повезли во Фрунзенское РУВД «на беседу». Позже адвокату сообщили в РУВД, что она задержана по уголовной статье (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык.

Калацкая живет со своей 89-летней мамой, которой необходим уход.

Ранее также были задержаны, но после допроса отпущены на свободу директор частного издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский, дизайнер Анатолий Лазарь, основатель частного издательства «Янушкевіч» Андрей Янушкевич, книгораспространитель Алесь Евдахо.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанной на прошлой неделе переводчице Ольге Калацкой предъявили обвинение по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство), сообщает Белорусская...
 
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