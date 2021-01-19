Компания Rimac успешно продает гиперкар, которого пока еще не существует

Источник материала: Onliner

Серийная версия этой модели пока еще не рассекречена. По факту Rimac C_Two продолжает находиться в стадии разработки, а глобальная пандемия только замедлила этот процесс. Мы даже не знаем официального названия этой модели! Но несмотря на это, компания Rimac сообщила, что распродала все экземпляры C_Two, которые будут собраны в 2021 году.

Ранее в британской прессе появились слухи, что Rimac продала все 150 экземпляров будущего гиперкара. Но глава хорватской компании Мате Римак опровергнул этот факт: «Нет ничего необычного, когда эксклюзивный гиперкар раскупают до премьеры. Но это обычно происходит с моделями знаменитых производителей типа Ferrari». Основатель Rimac заявил, что пока нашлось клиентов только на 2021 год. В месяц планируется собирать по четыре автомобиля.

На данный момент только избранные провели тест-драйв предсерийных Rimac C_Two. Заказчики даже не видели эту машину живьем. Концепт хорватского гиперкара был показан в Женеве в 2018 году. Автомобиль оснащается 1900-сильной электрической силовой установкой. Разгон до сотни у машины занимает 1,9 секунды. Максимальная скорость — 415 км/ч. Таких быстрых серийных электромобилей пока еще не было.