ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компания Rimac успешно продает гиперкар, которого пока еще не существует

19.01.2021 12:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Серийная версия этой модели пока еще не рассекречена. По факту Rimac C_Two продолжает находиться в стадии разработки, а глобальная пандемия только замедлила этот процесс. Мы даже не знаем официального названия этой модели! Но несмотря на это, компания Rimac сообщила, что распродала все экземпляры C_Two, которые будут собраны в 2021 году.

Ранее в британской прессе появились слухи, что Rimac продала все 150 экземпляров будущего гиперкара. Но глава хорватской компании Мате Римак опровергнул этот факт: «Нет ничего необычного, когда эксклюзивный гиперкар раскупают до премьеры. Но это обычно происходит с моделями знаменитых производителей типа Ferrari». Основатель Rimac заявил, что пока нашлось клиентов только на 2021 год. В месяц планируется собирать по четыре автомобиля.

На данный момент только избранные провели тест-драйв предсерийных Rimac C_Two. Заказчики даже не видели эту машину живьем. Концепт хорватского гиперкара был показан в Женеве в 2018 году. Автомобиль оснащается 1900-сильной электрической силовой установкой. Разгон до сотни у машины занимает 1,9 секунды. Максимальная скорость — 415 км/ч. Таких быстрых серийных электромобилей пока еще не было.

BMW 7 серия V (F01/F02) F02, 2010 г.в., 185 000 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
47 249 р.
18 500$ / 15 318€
BMW X5 III (F15) 30d xDrive, 2017 г.в., 74 935 км
коричневый, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
135 362 р.
53 000$ / 43 885€
BMW 5 серия VI (F10/F11/F18), 2011 г.в., 249 000 км
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
44 184 р.
17 300$ / 14 325€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серийная версия этой модели пока еще не рассекречена. По факту Rimac C_Two продолжает находиться в стадии разработки, а глобальная пандемия только замедлила этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нуждающимся планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by