Нуждающимся планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах

Источник материала: Onliner

Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы, пишет БЕЛТА.

— Одним за направлений жилищной политики будет развитие городов-спутников и принцип обратной миграции населения в малые и средние города. Причина достаточно банальна: чем больше город, тем больше в нем очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей. Планируется предлагать гражданам, которые недавно были приняты на учет нуждающихся и которым предстоит в областном центре стоять в очереди еще годы, улучшить свои жилищные условия без очереди в малых и сельских населенных пунктах, численность жителей которых не превышает 20 тыс., — рассказал Руслан Пархамович.

При этом их право на получение господдержки будет сохранено в обязательном порядке.

— По нашему мнению, это остановит прирост нуждающихся в улучшении жилищных условий, находящихся на учете 10 и более лет, — добавил министр.

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