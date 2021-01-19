Ехал по рельсам и почти сцепился с трамваем: курьезная авария, из-за которой многие опоздали на работу (видео)

Источник материала: Onliner

«Минсктранс» сегодня утром сообщил: «С 8:22 на улице Якуба Коласа, 47, в направлении проспекта Машерова, из-за дорожно-транспортного происшествия произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1, 5, 6, 11». Похоже, у нас есть видео этой аварии.

Запись со своего регистратора опубликовал на нашем форуме пользователь с ником KOSMOR8228.

— За рулем был парень. В зеркало заднего вида я еще издалека заметил, как он летел. Было впечатление, что тормозить не собирается, но, скорее всего, его по снегу или по рельсам понесло еще быстрее при торможении. Я смотрел, чтобы он руль вправо не выкрутил — на меня, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

Автомобиль ехал по трамвайным путям. Возможно, водителю показалось, что там свободнее, или же у него была на то какая-то иная причина. В любом случае такой маршрут в итоге стал ловушкой. Впереди трамвай — это его пути, ему можно, справа плотный поток автомобилей, и уж там-то водители явно не рады видеть, что кто-то опережает их по рельсам, слева — ограждение. Водитель не успел затормозить и в итоге врезался в трамвай, у того даже бампер отвалился. А могла бы получиться необычная сцепка, согласитесь.

На самом деле, ничего смешного в этой ситуации нет. Во-первых, ДТП — это само по себе не смешно. Во-вторых, была прервана нормальная работа общественного транспорта, многие пассажиры наверняка испытали трудности из-за этого.

По информации «Минсктранса», только в 8:50, то есть спустя полчаса, движение трамваев было восстановлено. А до этого трамваи маршрута №5 ехали до разворотного кольца «Змитрока Бядули», а маршрутов №1, 6, 11 — до диспетчерской станции «Озеро».

П. 81 Правил дорожного движения: «Движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью дороги, разрешается только для опережения (вне обозначенных и регулируемых перекрестков), объезда препятствия при условии, что все полосы движения в данном направлении заняты, а также для поворота налево или разворота. При этом запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления и осуществлять движение по ним, а также движение по трамвайным путям попутного направления при наличии конструктивно выделенной над проезжей частью дороги посадочной площадки, с которой осуществляется посадка (высадка) пассажиров в трамвай».

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