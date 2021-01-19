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Россиянин втайне от городских властей построил многоэтажку. Теперь его ждет суд

19.01.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мэрия города Омска требует снести жилой дом, возведенный бизнесменом Михаилом Поповым. Правда, сделал он это тайком, так и не получив разрешения у местных властей. Те в долгу не остались и уже подали на застройщика в суд, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на определение Арбитражного суда Омской области.

По мнению истца — Департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска — индивидуальный предприниматель Михаил Попов незаконно начал возводить многоквартирный дом в микрорайоне «Изумрудный берег» на улице Красный Путь. Городские власти разрешения на это не давали, поэтому считают, что объект нужно признать самостроем и снести.

В обеспечение иска суд обязал Попова приостановить все работы на объекте. К этому моменту россиянин уже успел отстроить 4 этажа из 16 запланированных. Известно, что он хотел возвести рядом еще две многоэтажки.

Заседание по делу назначено на 4 февраля. В этом же суде будут рассматривать еще один иск к Попову — о сносе другого дома уже на улице Пригородной.

 
 
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Мэрия города Омска требует снести жилой дом, возведенный бизнесменом Михаилом Поповым. Правда, сделал он это тайком, так и не получив разрешения у местных властей....
 
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