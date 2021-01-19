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Решение о лишении TUT.BY статуса СМИ оставлено в силе
Источник материала: ОНТ
Суд оставил в силе решение о лишении TUT.BY статуса СМИ,
Апелляционная инстанция Экономического суда Минска рассмотрела апелляционную жалобу ООО «Тут Бай Медиа» на решение о лишении TUT.BY статуса средства массовой информации. 3 декабря 2020 года суд вынес решение по иску Министерства информации к «Тут Бай Медиа» о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. Согласно решению суда, исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
Мининформ подал соответствующий иск в суд после вынесения ряда письменных предупреждений «Тут Бай Медиа» из-за нарушений при выпуске сетевого издания TUT.BY Закона о СМИ. Речь о предупреждениях, которые касались определенных материалов, где, по мнению ведомства, была распространена недостоверная информация, причиняющая вред интересам государства и общества.
ФОТО: БЕЛТА
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Суд оставил в силе решение о лишении TUT.BY статуса СМИ, пишет БЕЛТА со ссылкой на Экономический суд Минска. Апелляционная инстанция Экономического суда Минска...
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