Решение о лишении TUT.BY статуса СМИ оставлено в силе

Источник материала: ОНТ

Суд оставил в силе решение о лишении TUT.BY статуса СМИ, пишет БЕЛТА со ссылкой на Экономический суд Минска.

Апелляционная инстанция Экономического суда Минска рассмотрела апелляционную жалобу ООО «Тут Бай Медиа» на решение о лишении TUT.BY статуса средства массовой информации. 3 декабря 2020 года суд вынес решение по иску Министерства информации к «Тут Бай Медиа» о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. Согласно решению суда, исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Мининформ подал соответствующий иск в суд после вынесения ряда письменных предупреждений «Тут Бай Медиа» из-за нарушений при выпуске сетевого издания TUT.BY Закона о СМИ. Речь о предупреждениях, которые касались определенных материалов, где, по мнению ведомства, была распространена недостоверная информация, причиняющая вред интересам государства и общества.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram