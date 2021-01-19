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Решение о лишении TUT.BY статуса СМИ оставлено в силе

19.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Решение о лишении TUT.BY статуса СМИ оставлено в силе

Суд оставил в силе решение о лишении TUT.BY статуса СМИ, пишет БЕЛТА со ссылкой на Экономический суд Минска.

Апелляционная инстанция Экономического суда Минска рассмотрела апелляционную жалобу ООО «Тут Бай Медиа» на решение о лишении TUT.BY статуса средства массовой информации. 3 декабря 2020 года суд вынес решение по иску Министерства информации к «Тут Бай Медиа» о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. Согласно решению суда, исковые требования были удовлетворены в полном объеме. 

Мининформ подал соответствующий иск в суд после вынесения ряда письменных предупреждений «Тут Бай Медиа» из-за нарушений при выпуске сетевого издания TUT.BY Закона о СМИ. Речь о предупреждениях, которые касались определенных материалов, где, по мнению ведомства, была распространена недостоверная информация, причиняющая вред интересам государства и общества. 

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Суд оставил в силе решение о лишении TUT.BY статуса СМИ, пишет БЕЛТА со ссылкой на Экономический суд Минска. Апелляционная инстанция Экономического суда Минска...
 
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