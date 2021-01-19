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В Витебском зоопарке для животных создали специальные условия на время морозов
Источник материала: ОНТВитебском зоопарке для животных создали специальные условия на время морозов" class="one-news__figure-img">
Всё включено: трёхразовое питание и даже горячий чай. В Витебском зоопарке животные пережидают холода в специальных условиях. А самого маленького питомца – детёныша ламы – даже переселили в кабинет к директору!
Впервые здесь такое пополнение. Малыш родился три дня назад, в самые холода, поэтому пока переехал из холодного вольера. Маленькая лама питается только тёплым молоком и гуляет в административном корпусе. Без помощи людей в суровые морозы питомец, скорее всего, погиб бы.
В холода зверей кормят чаще. В меню даже горячий чай – им согревают обезьян. Приютили и лебедей, которых отловили на замерзающем водоёме, у них тоже свой график. Единственный, кто не отказался от прогулок в такую погоду – ягуар. Всего в витебском зоопарке пережидают холода 150 животных.
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Всё включено: трёхразовое питание и даже горячий чай. В Витебском зоопарке животные пережидают холода в специальных условиях. А самого маленького питомца –...
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