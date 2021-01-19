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Лукашенко о лесном хозяйстве: Мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза

19.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о лесном хозяйстве: Мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, передает БЕЛТА.

Как отметил в ходе встречи Глава государства, порядка 40% территории Беларуси занимают леса, являющиеся одним из наиболее ценных возобновляемых ресурсов. При этом за годы, прошедшие с обретения Беларусью независимости, площадь лесов в стране была увеличена почти на 1 млн га. 

Лукашенко также обратил внимание и на то, что Беларусь в настоящий момент является одним из ведущих государств Европы с точки зрения лесных ресурсов. В частности, корневой запас древесины достиг почти 2 млрд куб.м., в то время как доля спелых лесов и перестойных древостоев превысила 20% от общего запаса.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия...
 
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