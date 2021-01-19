15 человек погибли под колесами самосвала в Индии

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 15 человек стали жертвами наезда самосвала на толпу рабочих в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Инцидент произошел во вторник 19 января на 60-м километре шоссе от города Сурат, штат Гуджарат. Рабочие, пешком направлявшиеся на заработки в город, заночевали у обочины дороги. В темноте водитель самосвала не заметил лежащих рабочих и проехал прямо по ним. В результате 12 человек погибли на месте, еще восемь – получили серьезные травмы. Позже, уже в больнице, скончались еще трое пострадавших.

При этом, как сообщает издание The Times of India, со ссылкой на данные полиции, перед наездом на людей самосвал столкнулся с трактором, после чего он и выехал на обочину.

Ведется расследование происшествия.

Фото: AP Photo / Manish Swarup

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