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15 человек погибли под колесами самосвала в Индии
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере 15 человек стали жертвами наезда самосвала на толпу рабочих в Индии. Об этом
Инцидент произошел во вторник 19 января на 60-м километре шоссе от города Сурат, штат Гуджарат. Рабочие, пешком направлявшиеся на заработки в город, заночевали у обочины дороги. В темноте водитель самосвала не заметил лежащих рабочих и проехал прямо по ним. В результате 12 человек погибли на месте, еще восемь – получили серьезные травмы. Позже, уже в больнице, скончались еще трое пострадавших.
При этом, как сообщает издание The Times of India, со ссылкой на данные полиции, перед наездом на людей самосвал столкнулся с трактором, после чего он и выехал на обочину.
Ведется расследование происшествия.
Фото: AP Photo / Manish Swarup
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По меньшей мере 15 человек стали жертвами наезда самосвала на толпу рабочих в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV. Инцидент произошел во вторник...
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