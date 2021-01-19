Источник материала: ОНТ

Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира. Это прописано в контракте. Однако такой шаг вряд ли станет утешением для тысяч болельщиков, которых буквально лишили большого спортивного праздника. Грубо и нечестно. Почему? Ответы, увы, в политической плоскости. И теперь судьба турнира, который ждали любители хоккея по всему миру, вообще может оказаться под вопросом.

Шесть лет назад именно Международная федерация хоккея назовёт хоккейный форум в Беларуси одним из лучших, если не самым лучшим в истории чемпионатов мира. Да мы и сами помним, как это было. Теперь – не до хоккея. До политики, которая продавила свои интересы и не учла ожидания спортсменов, болельщиков и всех, кто любит эту игру.

О том, что будущий чемпионат мира может пройти вне Беларуси, говорили ещё в прошлом году. Форума в 2020-м, кстати, тоже не было – официальная причина отмены турнира в Швейцарии – пандемия. В этот раз повод тоже нашли, но более формальный – в связи с вопросами безопасности. Но все понимают: подоплёка исключительно политическая.

Позиция международной федерации хоккея у спортивного мира вызвала недоумение – формулировка расплывчатая. К тому же у Минска право проводить форум отобрали, а вот новые площадки не нашли. Тем более, очевидно, Латвия сама не вытянет первенство. Да и в Риге такое решение из Цюриха восприняли неоднозначно.

Перенос чемпионата из Минска, очевидно, ещё больше расколет спортивный мир. Титулованные российские спортсмены уже прокомментировали решение хоккейной федерации. В соседней стране с таким давлением сталкивались неоднократно.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию: «Я отношусь к этому плохо. И как тогда будет спорт вне политики? Так не получается. Совсем не получается. Люди там ждали чемпионат мира, вся страна ждала».

Николай Валуев, чемпион мира по боксу, депутат Госдумы России: «Мы видим, что политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей. Комитет принял решение на фоне давления спонсоров и общественности, но оно все равно политическое».

Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России: «Конечно, это беспредел. И каждый раз, когда мы говорим, что спорт вне политики, а спорт ради мира, то все это можно и не учитывать. Это все обидно и несправедливо».

Вячеслав Быков, экс-главный тренер сборной России по хоккею: «Как только политика внедряется в спорт, то начинается бардак. А страдают любители хоккея, потому что мы стали заложниками политической ситуации, в которых лидеры своих стран придавили руководителей федераций. Они думают, что победят... Ни в коем случае!».

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону: «Никто так не проведёт чемпионат мира так, как провела бы Белоруссия, это показал 14-й год. И когда эти болваны политические говорят, что спорт вне политики – они это доказали».

Что такое выступать перед родными трибунами – спортсмены знают, как никто. Такая неимоверная поддержка чего стоит! Но ни интересы болельщиков, ни впечатления, которые бы получили те же дети – это не учитывалось.

Максим Шиманский, директор СДЮШОР по хоккею им. Руслана Салея: «Конечно, это небольшая трагедия. Дети настраивались, готовились к чемпионату мира. По крайней мере говорю за своих воспитанников. Это большая сложность. Невозможно им заменить такой турнир каким-то другим. Это праздник, отличная атмосфера, которую невозможно передать. На данный момент замены или альтернативы таким мероприятиям просто нет».

Алексей Баранов, председатель хоккейного клуба «Юность-Минск»: «Чемпионат мира — грандиозное событие в спортивной жизни страны. Это праздник для болельщиков и возможность спортсменам показать себя дома с наилучшей стороны. В 2014 году все наблюдатели и гости отмечали высокий уровень организации чемпионата мира. Сейчас у нас собралась неплохая сборная, которая может проявить себя. Конечно, для наших хоккеистов домашние условия были бы намного комфортнее, чем в какой-либо другой стране. Только за счет этого можно было поднять дух и настрой игроков. Да и для юных хоккеистов это было бы здорово, они бы смогли увидеть мировых звезд. Когда такие турниры красиво освещаются, то и у них бы глаза загорелись. Дети бы пошли в хоккей и у нас был бы прирост хоккеистов».

Рене Фазель, глава международной федерации хоккея приезжал совсем недавно в Минск. Беларусь тогда заверила: мы сделаем всё необходимое и чемпионат пройдёт на уровне. Но Фазель чуть позже признал: давление на него и на федерацию очень большое. Здесь и политики, и спонсоры, и ангажированные диванные эксперты, которые словно по команде наводнили интернет.

Прежде всего, международная федерация наказала саму себя. А в итоге, как отметили в той же федерации – от переноса не выиграл никто. Тогда зачем...

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