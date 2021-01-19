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Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира
Источник материала: ОНТ
Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира. Это прописано в контракте. Однако такой шаг вряд ли станет утешением для тысяч болельщиков, которых буквально лишили большого спортивного праздника. Грубо и нечестно. Почему? Ответы, увы, в политической плоскости. И теперь судьба турнира, который ждали любители хоккея по всему миру, вообще может оказаться под вопросом.
Шесть лет назад именно Международная федерация хоккея назовёт хоккейный форум в Беларуси одним из лучших, если не самым лучшим в истории чемпионатов мира. Да мы и сами помним, как это было. Теперь – не до хоккея. До политики, которая продавила свои интересы и не учла ожидания спортсменов, болельщиков и всех, кто любит эту игру.
О том, что будущий чемпионат мира может пройти вне Беларуси, говорили ещё в прошлом году. Форума в 2020-м, кстати, тоже не было – официальная причина отмены турнира в Швейцарии – пандемия. В этот раз повод тоже нашли, но более формальный – в связи с вопросами безопасности. Но все понимают: подоплёка исключительно политическая.
Позиция международной федерации хоккея у спортивного мира вызвала недоумение – формулировка расплывчатая. К тому же у Минска право проводить форум отобрали, а вот новые площадки не нашли. Тем более, очевидно, Латвия сама не вытянет первенство. Да и в Риге такое решение из Цюриха восприняли неоднозначно.
Перенос чемпионата из Минска, очевидно, ещё больше расколет спортивный мир. Титулованные российские спортсмены уже прокомментировали решение хоккейной федерации. В соседней стране с таким давлением сталкивались неоднократно.
Что такое выступать перед родными трибунами – спортсмены знают, как никто. Такая неимоверная поддержка чего стоит! Но ни интересы болельщиков, ни впечатления, которые бы получили те же дети – это не учитывалось.
Рене Фазель, глава международной федерации хоккея приезжал совсем недавно в Минск. Беларусь тогда заверила: мы сделаем всё необходимое и чемпионат пройдёт на уровне. Но Фазель чуть позже признал: давление на него и на федерацию очень большое. Здесь и политики, и спонсоры, и ангажированные диванные эксперты, которые словно по команде наводнили интернет.
Прежде всего, международная федерация наказала саму себя. А в итоге, как отметили в той же федерации – от переноса не выиграл никто. Тогда зачем...
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Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира. Это прописано в контракте. Однако такой шаг вряд ли станет утешением...
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