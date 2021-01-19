Источник материала: ОНТ

Сообщения об обильных снегопадах приходят из разных стран. В Японии при уборке снега погибли более 60 человек.

Большинство погибших – пожилые люди. Они падали с крыш, пытаясь очистить их от снега, или погибали под снежными завалами. На островах Хонсю и Хоккайдо мощные снегопады не прекращаются с декабря. Они неоднократно вызывали перебои в движении транспорта, нарушали работу коммунального хозяйства. Снег выпал даже в пустыне на территории Алжира и Марокко. Замело Стамбул. Для города это стало серьёзным испытанием. Многие водители оказались не готовы к такой погоде, а в некоторых районах транспорт и вовсе остановился. Правда, ситуация не такая уж и критичная – например, три года назад из-за снегопада было приостановлено движение судов по Босфору.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram