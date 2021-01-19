ВОЗ заявила о способности COVID-19 стать сезонной инфекцией

Источник материала: ОНТ

Всемирная организация заявила о способности COVID-19 стать сезонной инфекцией. При этом в мире число инфицированных уже Превысило отметку в 96 миллионов человек.

Хуже всех по показателю смертности и заражениям в Британии. Там каждые 30 секунд госпитализируют пациентов с ковидом. В Лондоне из-за переполненных больниц чрезвычайная ситуация. А королевство до середины февраля в строгом локдауне, это уже третий по счёту. В Мексике, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и переполненные больницы, возобновили работу отдельные предприятия и рестораны. А в России уже заявляют об опасности «британского» штамма, эксперты прогнозируют, что уже в марте он станет самым распространённым в стране. Власти решают вопрос досрочного выхода на пенсию медикам, работающим с ковид-больными.

В нашей стране с сегодняшнего дня начинается вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Всего с начала пандемии в Беларуси с положительным тестом на COVID-19 – 227 360 пациентов.

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