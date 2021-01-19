ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько меда в день можно съедать? Рассказывают врачи

19.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сколько меда в день можно съедать? Рассказывают врачи

Без вреда для организма в день можно употреблять не более двух столовых ложек меда, рассказали врачи РИА Новости. 

По его словам, мед содержит антиоксиданты, витамины и фруктоза, которые являются источником энергии.

Вместе с тем, как считает врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова, польза меда во много преувеличена. Медик отметила: чтобы получить пользу, нужно съедать большое количество меда. Однако этот продукт очень калорийный из-за высокого содержания углеводов, поэтому употреблять его нужно дозированно.

Также терапевт добавила, что не стоит пить чай с медом при простуде. Этот способ не поможет ускорить выздоровление, поскольку во время растворения в горячей воде мед теряет полезные свойства.

Среди противопоказаний для употребления этого продукта – ожирение и аллергия на цветы или пчелиный яд.

ФОТО: grodno24.com

 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без вреда для организма в день можно употреблять не более двух столовых ложек меда, рассказали врачи РИА Новости.  По его словам, мед содержит антиоксиданты,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кузьмина рассказала, почему она развелась с мужем – сотрудником ОМОНа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by