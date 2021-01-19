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Сколько меда в день можно съедать? Рассказывают врачи
Источник материала: ОНТ
Без вреда для организма в день можно употреблять не более двух столовых ложек меда,
По его словам, мед содержит антиоксиданты, витамины и фруктоза, которые являются источником энергии.
Вместе с тем, как считает врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова, польза меда во много преувеличена. Медик отметила: чтобы получить пользу, нужно съедать большое количество меда. Однако этот продукт очень калорийный из-за высокого содержания углеводов, поэтому употреблять его нужно дозированно.
Также терапевт добавила, что не стоит пить чай с медом при простуде. Этот способ не поможет ускорить выздоровление, поскольку во время растворения в горячей воде мед теряет полезные свойства.
Среди противопоказаний для употребления этого продукта – ожирение и аллергия на цветы или пчелиный яд.
ФОТО: grodno24.com
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Без вреда для организма в день можно употреблять не более двух столовых ложек меда, рассказали врачи РИА Новости. По его словам, мед содержит антиоксиданты,...
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