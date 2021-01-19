Telegram сообщил о блокировке сотен сообщений с призывами к насилию в США

Источник материала: ОНТ

Модераторы мессенджера Telegram заблокировали сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США в январе. Об этом со ссылкой на основателя сервиса Павла Дурова сообщает ТАСС.

При этом Дуров отметил, что в настоящий момент доля пользователей из США составляет менее 2% от общего количества пользователей сервиса. При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что сервис поддерживает дебаты и мирный протест, условия использования сервиса прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что в последнее время Telegram получил существенный прирост новых пользователей из США, основную часть которых составляют сторонники действующего президента США Дональда Трампа, многие из которых оказались заблокированы на других интернет-ресурсах, однако мессенджер также начал удалять контент экстремистского характера.

Фото: Manuel Blondeau / AOP.Press

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