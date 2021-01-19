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Будущих генералов посвятили в слушатели факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси

19.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будущих генералов посвятили в слушатели факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси

В белорусской армии продолжается подготовка кадров. Будущих генералов посвятили в слушатели факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии. 

В торжественном ритуале приняли участие командиры соединений и воинских частей. По традиции офицерам вручили символы принадлежности к факультету Генштаба. В программе обучения: основы государственного и военного управления, военная стратегия, а также планирование применения Вооруженных Сил и военной организации государства. Освоить дисциплины помогут инновационные методы с использованием передовых информационных технологий. В распоряжении слушателей – уникальные библиотечные фонды и электронные базы данных. К слову, более 50 выпускников факультета уже стали генералами. 

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В белорусской армии продолжается подготовка кадров. Будущих генералов посвятили в слушатели факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии.  В...
 
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