Будущих генералов посвятили в слушатели факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси

Источник материала: ОНТ

В белорусской армии продолжается подготовка кадров. Будущих генералов посвятили в слушатели факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии.

В торжественном ритуале приняли участие командиры соединений и воинских частей. По традиции офицерам вручили символы принадлежности к факультету Генштаба. В программе обучения: основы государственного и военного управления, военная стратегия, а также планирование применения Вооруженных Сил и военной организации государства. Освоить дисциплины помогут инновационные методы с использованием передовых информационных технологий. В распоряжении слушателей – уникальные библиотечные фонды и электронные базы данных. К слову, более 50 выпускников факультета уже стали генералами.

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