В частном доме в Минске взорвался отопительный котел

Источник материала: ОНТ

Твердотопливный отопительный котел взорвался в одном из частных домов Минска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

ЧП произошло вечером 18 января в частном доме в 3-м Загородном переулке. В доме проживает семья из четырех человек, один из них – ребенок 2008 года рождения. Жильцы дома в результате инцидента не пострадали, однако будут вынуждены временно перебраться в дом родственников, расположенный на том же участке, так как их собственный дом оказался сильно поврежден.

Точные причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Предположительно, причиной взрыва могло стать замерзание системы отопления расширительного бака естественной циркуляции.

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