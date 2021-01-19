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В частном доме в Минске взорвался отопительный котел

19.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В частном доме в Минске взорвался отопительный котел

Твердотопливный отопительный котел взорвался в одном из частных домов Минска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

ЧП произошло вечером 18 января в частном доме в 3-м Загородном переулке. В доме проживает семья из четырех человек, один из них – ребенок 2008 года рождения. Жильцы дома в результате инцидента не пострадали, однако будут вынуждены временно перебраться в дом родственников, расположенный на том же участке, так как их собственный дом оказался сильно поврежден. 

Точные причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Предположительно, причиной взрыва могло стать замерзание системы отопления расширительного бака естественной циркуляции. 

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Теги: Минск
 
 
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Твердотопливный отопительный котел взорвался в одном из частных домов Минска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси. ЧП произошло вечером 18 января в частном...
 
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