Как настроиться на похудение: 5 психологических шагов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если с начала нового года вы пообещали себе правильно питаться или хотя бы держать под контролем страсть к фаст-фуду и сладостям, то вы наверняка столкнулись с трудностями или срывами на этом пути. Так почему же процесс похудения считается настоящим стрессом для организма и как правильно подготовить мозг к качественным переменам - попробовал разобраться Sputnik.

Поставьте конкретную цель

Не стоит начинать с абстрактных задач и просто думать о похудении. Конкретизируйте свой запрос: например, "хочу похудеть на 2 килограмма за месяц, чтобы влезть в любимое платье". И чтобы получить желаемое, нужно лишь немного ограничить калорийность и ввести физическую активность несколько раз в неделю.

Пересмотрите свой рацион

Организм каждого человека индивидуален и сжигает разное количество калорий. При помощи специального калькулятора в интернете, рассчитайте свою оптимальную калорийность и примерное количество калорий, которые вы сжигаете за день. Ешьте меньше, но не голодайте.

Настройте тело

Физическая активность - важная составляющая процесса похудения. Но тело также нуждается в подготовке. Если вы давно не тренировались, начните с простого: больше ходите и делайте легкую зарядку по утрам. Затем можно подключить йогу или пилатес. И только после этого приступать к силовым тренировкам.

Не жалейте себя

Станьте самым строгим критиком для себя. Забудьте об оправданиях в стиле "я не могу похудеть, так как много работаю, нет времени на спорт, много стресса и вообще заслуживаю десерт". Помните, что вводить новые привычки всегда трудно, но точно достижимо.

Приведите жизнь в порядок

Отсутствие нормального расписания мешает быть энергичным и успевать многое. Постарайтесь понять, что хаос в делах и планах отрицательно сказывается не только на работе и личной жизни, но и на фигуре. Вот откуда берутся стрессы, переедания и все те же оправдания.

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