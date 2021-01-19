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Как настроиться на похудение: 5 психологических шагов
19.01.2021 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если с начала нового года вы пообещали себе правильно питаться или хотя бы держать под контролем страсть к фаст-фуду и сладостям, то вы наверняка столкнулись с трудностями или срывами на этом пути. Так почему же процесс похудения считается настоящим стрессом для организма и как правильно подготовить мозг к качественным переменам - попробовал разобраться Sputnik.
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Поставьте конкретную цель
Не стоит начинать с абстрактных задач и просто думать о похудении. Конкретизируйте свой запрос: например, "хочу похудеть на 2 килограмма за месяц, чтобы влезть в любимое платье". И чтобы получить желаемое, нужно лишь немного ограничить калорийность и ввести физическую активность несколько раз в неделю.
Пересмотрите свой рацион
Организм каждого человека индивидуален и сжигает разное количество калорий. При помощи специального калькулятора в интернете, рассчитайте свою оптимальную калорийность и примерное количество калорий, которые вы сжигаете за день. Ешьте меньше, но не голодайте.
Настройте тело
Физическая активность - важная составляющая процесса похудения. Но тело также нуждается в подготовке. Если вы давно не тренировались, начните с простого: больше ходите и делайте легкую зарядку по утрам. Затем можно подключить йогу или пилатес. И только после этого приступать к силовым тренировкам.
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Не жалейте себя
Станьте самым строгим критиком для себя. Забудьте об оправданиях в стиле "я не могу похудеть, так как много работаю, нет времени на спорт, много стресса и вообще заслуживаю десерт". Помните, что вводить новые привычки всегда трудно, но точно достижимо.
Приведите жизнь в порядок
Отсутствие нормального расписания мешает быть энергичным и успевать многое. Постарайтесь понять, что хаос в делах и планах отрицательно сказывается не только на работе и личной жизни, но и на фигуре. Вот откуда берутся стрессы, переедания и все те же оправдания.
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Психологический настрой имеет большое значение в любом вопросе. И, когда дело касается усовершенствования фигуры, именно он может ускорить процесс похудения. Так...
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