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Лукашенко предлагает переводить отопление с газа на дрова

19.01.2021 12:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко предлагает переводить отопление деревень, агрогородков и городов с природного газа на дрова, отметив, что необязательно гнать на экспорт всю низкокачественную древесину.

"Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому … нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей», - потребовал Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу.

«Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги", - заявил пенсионер.

В сообщении сказано, что в деревообрабатывающей отрасли убыточные организации отсутствуют, а доход более чем в два раза превышает объем бюджетного финансирования.

"Это очень хороший показатель. Это то, о чем мы мечтали лет 15-20 тому назад", - резюмировал Лукашенко.

По его словам, корневой запас древесины достиг почти 2 млрд куб.м., а доля спелых лесов и перестойных древостоев превысила 20% от общего запаса.

"…мы восстановили то, что было утрачено в бытность Советского Союза, когда всю деловую древесину (я это помню) гнали эшелонами за пределы страны, рубили, возили, отправляли в Германию или Румынию, а они нам привозили оттуда мебель. Тогда доля спелых лесов составляла 3%, сегодня - 20%", - похвалился Лукашенко.

Дрожжа доложил, что сегодня лесистость Беларуси превышает 40%, в то время как в послевоенные годы составляла около 21%.

"Если говорить о составе белорусских лесов, то сосна у нас занимает практически 55%, береза - до 19%, ель - 11%", - сообщил министр.

 
 
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Лукашенко предлагает переводить отопление деревень, агрогородков и городов с природного газа на дрова, отметив, что необязательно гнать на экспорт всю...
 
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