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На западе Аргентины произошло мощное землетрясение. Люди в панике выбегали из зданий
Источник материала: СТВ
Новости Аргентины. Землетрясение на западе Аргентины. Природный катаклизм магнитудой 6,5 вызвал перебои в подаче электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В провинции Сан-Хуан сотрясались здания: раскачивались люстры и двигалась мебель. Землетрясение застало жителей врасплох, многие в панике выбегали из зданий.
Информации о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало. Подземные толчки ощутили также в соседних регионах.
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Новости Аргентины. Землетрясение на западе Аргентины. Природный катаклизм магнитудой 6,5 вызвал перебои в подаче электричества, сообщили в программе Новости «24...
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