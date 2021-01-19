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Акции протеста в Нью-Йорке и Ричмонде. Что происходит в США за день до инаугурации Байдена?

19.01.2021 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Массовые протесты в США не утихают. Люди выходят на улицы, чтобы выразить недовольство по разным поводам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Акции протеста в Нью-Йорке и Ричмонде. Что происходит в США за день до инаугурации Байдена?

В штате Нью-Йорк акция сторонников движения Black Lives Matter завершилась задержаниями. Демонстранты прошли маршем в центр Манхэттена. Начались стычки с полицией. Сотрудников забросали бутылками. Задержаны более 20 человек.  

Акции протеста в Нью-Йорке и Ричмонде. Что происходит в США за день до инаугурации Байдена?

В Ричмонде на протест собрались десятки сторонников свободного владения оружием. В масках и с автоматами они выступили в защиту второй поправки к Конституции страны, которая и дает им право на его ношение. Ежегодная акция в этот раз прошла в особенно напряженное время, после штурма Капитолия и в преддверии инаугурации нового главы государства.

Акции протеста в Нью-Йорке и Ричмонде. Что происходит в США за день до инаугурации Байдена?

В Вашингтоне завершаются последние приготовления к церемонии. Уже завтра, 20 января, Джо Байден официально станет 46-м президентом США. Принятые меры безопасности без преувеличения можно назвать беспрецедентными. Вашингтон оброс заборами, на улицах дежурят тысячи бойцов Нацгвардии. Из-за возможных массовых беспорядков все 50 штатов страны в режиме повышенной готовности.  

Люди в материале: Джо Байден

 
 
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Новости США. Массовые протесты в США не утихают. Люди выходят на улицы, чтобы выразить недовольство по разным поводам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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