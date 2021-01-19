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Медианная зарплата в ИТ впервые перевалила за 4 тысячи рублей

19.01.2021 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медианная зарплата белорусских айтишников по итогам ноября прошлого года впервые превысила 4 тысячи рублей. По сравнению с ноябрем 2019 года зарплата выросла на 28%, по сравнению с маем 2020 года — на 19%. Это данные официальной статистики (без учета компаний с численностью до 100 человек).




Данные о медианной зарплате Белстат публикует два раза в год — за май и ноябрь.
Медианная зарплата в валюте также выросла — на 2% по сравнению с ноябрем 2019 года и на 11,7% по сравнению с маем 2020 года, превысив 1,6 тысячи долларов.

В целом по стране медианная зарплата составила 944,4 рубля. То есть в ИТ медианная зарплата выше, чем по стране, в 4,4 раза. Это рекордный показатель среди всех видов деятельности. На втором месте горнодобывающая промышленность — здесь медианная зарплата выше, чем по Беларуси, в 2,2 раза. Третье место у производства нефтепродуктов — разница в 1,8 раза.
 
 
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Медианная зарплата белорусских айтишников по итогам ноября прошлого года впервые превысила 4 тысячи рублей. По сравнению с ноябрем 2019 года зарплата выросла на 28%,...
 
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