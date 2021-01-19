Сложная дорога к дому: Тихановская хочет вернуться в Беларусь













Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки.





Она призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.





"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", - сообщила она.





Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.





Кроме того, в середине октября Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск.







