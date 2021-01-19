Карбалевич: Режим находится в такой стрессовой ситуации, что делает ошибку за ошибкой

– Минск лишили права проведения чемпионата мира по хоккею. Что это означает для режима Лукашенко?





– Это серьезное поражение – международное, имиджевое. Это поражение той концепции, с помощью которой власти хотели выглядеть на международной арене не так одиозно, как они выглядят сегодня.





Проведение чемпионата мира должно было продемонстрировать, что протесты и революция в стране закончились, что Беларусь вернулась к «нормальному» состоянию, что ситуация взята под контроль.





Но не получилось. Вместо этого произошла демонстрация белорусскому обществу и номенклатуре, что при нынешнем режиме Беларусь не может восприниматься как нормальное государство, что Лукашенко очень токсичен. И поэтому не только иностранные инвестиции, но и спортивные мероприятия уходят из страны.





Это удар по репутации Лукашенко и правящего режима.





– Светлана Тихановская назвала отмену чемпионата победой, поскольку не будет дополнительной волны репрессий ради зачистки Минска перед турниром и поскольку белорусы добились своего.





А на ваш взгляд, для белорусского общества в переносе чемпионата только плюсы или есть минусы?





– Сегодня большинство негативно относится к Лукашенко, его режиму, поэтому все, что бьет по Лукашенко, все, что бьет по режиму, воспринимается со знаком плюс для общества.





А вот последствия могут быть такие, что репрессии будут усилены. Потому что исчез некий сдерживающий фактор. Лукашенко пообещал президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю, что начнет переговоры с оппозицией. Понятное дело, что теперь эти обещания не имеют никакого смысла.





Теперь, когда международная репутация режима окончательно испорчена, ему можно жить, ничего не стесняясь: можно продолжать репрессии, строить концентрационный лагерь в центре Европы и т.д.









– Как на решении вопроса о проведении чемпионата в Беларуси сказался визит в Минск Рене Фазеля?





– Его визит был последней отчаянной попыткой спасти турнир в Беларуси. И в теории он вполне мог увенчаться успехом. Но белорусские власти переиграли сами себя. Они очень сильно подставили Фазеля.





Все эти фотографии и телекартинки теплых встреч и объятий Фазеля с Лукашенко и Басковым произвели негативный эффект на европейское общественное мнение.





Хотя один из членов делегации Международной федерации хоккея говорил, белорусские власти обещали не обнародовать эти снимки и видео. Свое обещание они не выполнили и подставили Фазеля, которому пришлось после визита очень долго оправдываться.





Более того, после посещения Минска пришлось переносить время заседания совета Международной федерации с 25-26 января на 18-е.





То есть визит Фазеля сыграл не в пользу официального Минска из-за грубой игры белорусской власти, попытавшейся использовать этот приезд в своих пропагандистских целях.





Это в очередной раз говорит о том, что режим находится в такой стрессовой ситуации, что делает одну ошибку за другой.