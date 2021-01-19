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Карикатура дня. «Вернулись получить вторую дозу?»

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Возвращению Алексея Навального в Россию и его последующему аресту посвящается.

Карикатура дня. «Вернулись получить вторую дозу?»

«Вернулись получить вторую дозу, господин Навальный?». Рисунок Morten Morland

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Возвращению Алексея Навального в Россию и его последующему аресту посвящается.
 
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