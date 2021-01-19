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Карикатура дня. «Вернулись получить вторую дозу?»
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Возвращению Алексея Навального в Россию и его последующему аресту посвящается.
«Вернулись получить вторую дозу, господин Навальный?». Рисунок Morten Morland
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Возвращению Алексея Навального в Россию и его последующему аресту посвящается.
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