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Аналитик: «ГосСМИ профукивают инфоповоды для дополнительного пиара АЭС»

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Алексей Колб – о бездарной работе государственной прессы на тему станции.

Аналитик: «ГосСМИ профукивают инфоповоды для дополнительного пиара АЭС»

16 января в Минэнерго сообщили об очередном отключении энергоблока БелАЭС от сети в результате срабатывания системы защиты генератора. Это третий инцидент на станции за последние три месяца.

Комментируя новость из Островца, эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб обратил внимание на то, как об этом сообщает пресса.

— С точки зрения маркетолога, я вижу совершенно бездарную политику освещения событий в государственных СМИ, — отметил эксперт на Примусе. — Как они освещают? Отключили, там автоматика не сработала. И все. И тут же тысячи людей начинают в интернете писать: «Ай-яй-яй, сейчас все взорвется! Все нарушится!»

Эксперт говорит, что мало-мальски образованный пиарщик в данной ситуации сместил бы акцент, превратив тревожащую общественность информацию в дополнительную рекламу станции.

Мол, посмотрите на надежность системы: малейшее происшествие, не выходящее за рамки допустимого, привело к аварийному отключению. Наша белорусская АЭС — самая надежная и защищенная.

— Но белорусские СМИ профукивают эти инфоповоды для дополнительного пиара по сути никому не нужной АЭС. Уже сложилось в обществе мнение, что станция никому не нужна. И теперь еще создается впечатление, что она безнадежно ненадежна.

По мнению аналитика, у руководства станции должны появиться вопросы к тем, кто упускает такие замечательные инфоповоды для дополнительной рекламы АЭС. Тем более, что после событий 2020-го в красивую обертку можно завернуть что угодно.

Почему БелАЭС к моменту пуска стала ядерным чемоданом без ручки

 
Теги: Новости
 
 
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Алексей Колб – о бездарной работе государственной прессы на тему станции.
 
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