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Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов

19.01.2021 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

До появления интернета некоторые учёные говорили о том, что если у людей будет постоянный доступ ко всем знаниям человечества, то все выйдут на совершенно иной уровень развития. На самом же деле люди стали обмениваться фотографиями котиков. 

Нет, конечно, все мы регулярно читаем статьи в Википедии, иногда слушаем аудиолекции и изучаем образовательную литературу. И всё-таки обмениваться фотографиями котиков намного интереснее. Вот, кстати, девять забавных снимков. 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Фото: reddit.com/user/the_sanguine_guy 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Фото: reddit.com/user/RideRepresentative19 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Фото: reddit.com/user/NoodleTheCatMom 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Фото: reddit.com/user/filmlover85 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Фото: reddit.com/user/zopiloteeclisse2125 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Фото: reddit.com/user/Hmfan822 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Фото: reddit.com/user/lavender_bunny 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Фото: reddit.com/user/KimKpop 

Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котовФото: reddit.com/user/Importance_Pale 

Это ещё не всё. Ранее мы собрали коллекцию фотографий с очень эмоциональными котами – здесь подробнее

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До появления интернета некоторые учёные говорили о том, что если у людей будет постоянный доступ ко всем знаниям человечества, то все выйдут на совершенно иной...
 
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