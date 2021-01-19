|
Разве можно устоять перед их обаянием? Показываем девять забавных котов
Источник материала: СТВ
До появления интернета некоторые учёные говорили о том, что если у людей будет постоянный доступ ко всем знаниям человечества, то все выйдут на совершенно иной уровень развития. На самом же деле люди стали обмениваться фотографиями котиков.
Нет, конечно, все мы регулярно читаем статьи в Википедии, иногда слушаем аудиолекции и изучаем образовательную литературу. И всё-таки обмениваться фотографиями котиков намного интереснее. Вот, кстати, девять забавных снимков.
Фото: reddit.com/user/Importance_Pale
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До появления интернета некоторые учёные говорили о том, что если у людей будет постоянный доступ ко всем знаниям человечества, то все выйдут на совершенно иной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)