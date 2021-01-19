Как выглядят «двушки» до 50 тысяч долларов в Минске, где можно жить

Источник материала: Tut.by

Цены на квартиры в Минске хоть медленно, но продолжают снижаться. А это значит, что можно выбирать «двушки» с каким-никаким ремонтом до 50 тысяч долларов. По сути — по цене «однушки». Вот пять вариантов в разных районах.

В Чижовке

За 47 тысяч долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1968 года на улице Уборевича, 124. Площадь — 50,5 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.





В 2011 году в доме был капремонт с утеплением и заменой коммуникаций. В квартире металлическая дверь, стеклопакеты, частично мебель, встроенный шкаф, а также кухонный гарнитур.

















Квартира находится далеко от центра, зато в районе с нормальной инфраструктурой и в доме после капремонта. Правда, на пятом этаже.

Возле Долгобродской

За 48,5 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1964 года в Уральском переулке, 7. Площадь — 42,3 квадратного метра. Площадь кухни — 5,7 метра. Балкон есть.









В квартире заменена проводка и разводка труб, а также установлены окна ПВХ.

















Квартира находится недалеко от центра и в нескольких остановках от метро «Тракторный завод» и «Площадь Победы».

В Чижовке

За 49 тысяч долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1968 года на улице Ташкентской, 6, корпус 2. Площадь — 38,8 квадратного метра. Площадь кухни — 6,1 метра. Балкон есть.









В квартире остается встроенная кухня с оборудованием, встроенный шкаф. В доме сделан капитальный ремонт.

















Квартира находится далеко от центра и на пятом этаже, зато в районе с нормальной инфраструктурой и в доме после капремонта.

На Козлова

За 49,9 тысячи долларов продается квартира на первом этаже кирпичной пятиэтажки 1960 года на переулке Козлова, 20. Площадь — 41 квадратный метр. Площадь кухни — 6 метров. Балкона нет.









Дом после капремонта с утеплением. В квартире — ламинат, плитка, окна ПВХ.

















Квартира находится недалеко от центра и в доме после капремонта, но на первом этаже и без балкона.

В Серебрянке

За 50,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1971 года на проспекте Рокоссовского, 127. Площадь — 48,1 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.





Напольное покрытие — доска и ламинат. Санузел облицован плиткой.

В 2015 году был капитальный ремонт дома, во время которого его утеплили, заменили коммуникации и кровлю.

















Квартира находится в районе с нормальной инфраструктурой, но далековато от центра и на пятом этаже.