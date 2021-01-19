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В Узденском районе пьяный мужчина в 20-градусный мороз поехал за «догонкой» на мотоцикле

19.01.2021 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Хотляны Узденского района инспекторы задержали нетрезвого мотоциклиста. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Днем 17 января внимание сотрудников ГАИ привлек мотоцикл «Днепр», водитель и пассажир которого ехали без мотошлемов. Когда инспекторы приблизились к мотоциклу, водитель и пассажир разбежались в разные стороны. Первый забежал во двор частного дома, где и был обнаружен.

Мотоциклом управлял 29-летний местный житель, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 0,91 промилле. Выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение, а мотоцикл эксплуатировался без страховки и технического осмотра.

Нарушитель пояснил инспекторам, что выпивал с компанией, а когда спиртное закончилось, решил поехать за добавкой.

В отношении мужчины инспекторы составили 5 административных протоколов.

 
 
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В отношении мужчины инспекторы составили 5 административных протоколов.
 
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