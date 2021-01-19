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Радзиховский: «Никаких кандидатов на вассала у России, кроме Беларуси, нет и не будет»
Источник материала: UDF
Фото: kremlin.ru
По мнению публициста Леонида Радзиховского, надежды на разлад в отношениях Кремля и Минска – самоуспокоение и самообман со стороны недовольных белорусским режимом. Шаг за шагом российские власти продолжают поддерживают белорусский режим.
«Если Лукашенко уходит, Путин остается самым старым по срокам правителем в СНГ и единственным диктатором на всей европейской части СНГ», – считает эксперт. И это лишь одна из причин неразрывной связи Путина и Лукашенко.
«Россия пытается выразить себя сверхдержавой. Эта сверхдержавность полностью потрепана и облетела со всех сторон, но для того, чтобы минимально делать вид, что мы не обычное государство, а сверхдержава, нужен кто-то из «низшего государства», какой-то вассал. Никаких кандидатов на вассала у России, кроме Беларуси, нет и не будет», – продолжает гость
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Если Лукашенко уходит, Путин остается самым старым по срокам правителем в СНГ...
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