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Радзиховский: «Никаких кандидатов на вассала у России, кроме Беларуси, нет и не будет»

19.01.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Радзиховский: «Никаких кандидатов на вассала у России, кроме Беларуси, нет и не будет»
Фото: kremlin.ru
Путин ненавидит Лукашенко, но никогда не позволит народу Беларуси сбросить узурпатора. Лукашенко при этом вполне устраивает роль «младшего брата». Об этом и другом – в «Беседе» Виталия Цыганкова с российским публицистом Леонидом Радзиховским.

По мнению публициста Леонида Радзиховского, надежды на разлад в отношениях Кремля и Минска – самоуспокоение и самообман со стороны недовольных белорусским режимом. Шаг за шагом российские власти продолжают поддерживают белорусский режим.

«Если Лукашенко уходит, Путин остается самым старым по срокам правителем в СНГ и единственным диктатором на всей европейской части СНГ», – считает эксперт. И это лишь одна из причин неразрывной связи Путина и Лукашенко.



«Россия пытается выразить себя сверхдержавой. Эта сверхдержавность полностью потрепана и облетела со всех сторон, но для того, чтобы минимально делать вид, что мы не обычное государство, а сверхдержава, нужен кто-то из «низшего государства», какой-то вассал. Никаких кандидатов на вассала у России, кроме Беларуси, нет и не будет», – продолжает гость «Беседы».


Продолжение – в полной версии программы.

 
Теги: Минск
 
 
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Если Лукашенко уходит, Путин остается самым старым по срокам правителем в СНГ...
 
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