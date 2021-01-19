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Топ 15 самых надежных авто с пробегом:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты назвали самые «живучие» авто, которые можно смело покупать даже с большим пробегом Чтобы определить надежность авто, был взят специальный индекс Warranty Direct.

Чтобы определить надежность авто, был взят специальный индекс Warranty Direct. В нем есть средняя цифра 100. Показатель с цифрой ниже 100 указывает на высокую надежность машины, а выше - на склонность к определенным проблемам.Hyundai i10,Ford Ka,VW Polo,SEAT Ibiza,Mazda MX-5,BMW 2 Series,Honda CR-V,Skoda Kodiaq,Volkswagen Golf,Honda Civic,Ford C-Max,Honda Insight,Toyota Prius,Suzuki JimnyLexus RX.Конечно, очень важно, чтобы за машиной был подобающий уход и сам автомобиль не бывал в ДТП. При этом некоторые авто даже при подобающей эксплуатации быстро выходят из строя, но таких в вышеуказанном списке - нет.