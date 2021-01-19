Эксперты назвали самые «живучие» авто, которые можно смело покупать даже с большим пробегом

Названы самые «живучие» автомобили, которые не боятся большого пробега. В перечень попали 5 машин разных марок с различными кузовами, которые зарекомендовали себя, как надежные, выносливые и «неубиваемые». Даже со временем эти авто вызывают минимум проблем с эксплуатацией, пишет finance.ua.
Чтобы определить надежность авто, был взят специальный индекс Warranty Direct. В нем есть средняя цифра 100. Показатель с цифрой ниже 100 указывает на высокую надежность машины, а выше - на склонность к определенным проблемам.
Топ 15 самых надежных авто с пробегом:
Hyundai i10,
Ford Ka,
VW Polo,
SEAT Ibiza,
Mazda MX-5,
BMW 2 Series,
Honda CR-V,
Skoda Kodiaq,
Volkswagen Golf,
Honda Civic,
Ford C-Max,
Honda Insight,
Toyota Prius,
Suzuki Jimny
Lexus RX.
Конечно, очень важно, чтобы за машиной был подобающий уход и сам автомобиль не бывал в ДТП. При этом некоторые авто даже при подобающей эксплуатации быстро выходят из строя, но таких в вышеуказанном списке - нет.