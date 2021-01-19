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Эксперты назвали самые «живучие» авто, которые можно смело покупать даже с большим пробегом

19.01.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты назвали самые «живучие» авто, которые можно смело покупать даже с большим пробегом
Фото: РБК-Украина
Названы самые «живучие» автомобили, которые не боятся большого пробега. В перечень попали 5 машин разных марок с различными кузовами, которые зарекомендовали себя, как надежные, выносливые и «неубиваемые». Даже со временем эти авто вызывают минимум проблем с эксплуатацией, пишет finance.ua.

Чтобы определить надежность авто, был взят специальный индекс Warranty Direct. В нем есть средняя цифра 100. Показатель с цифрой ниже 100 указывает на высокую надежность машины, а выше - на склонность к определенным проблемам.

Топ 15 самых надежных авто с пробегом:


Hyundai i10,

Ford Ka,

VW Polo,

SEAT Ibiza,

Mazda MX-5,

BMW 2 Series,

Honda CR-V,

Skoda Kodiaq,

Volkswagen Golf,

Honda Civic,

Ford C-Max,

Honda Insight,

Toyota Prius,

Suzuki Jimny

Lexus RX.

Конечно, очень важно, чтобы за машиной был подобающий уход и сам автомобиль не бывал в ДТП. При этом некоторые авто даже при подобающей эксплуатации быстро выходят из строя, но таких в вышеуказанном списке - нет.
 
 
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Чтобы определить надежность авто, был взят специальный индекс Warranty Direct.
 
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