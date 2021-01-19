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Задержана помощница правозащитника Леонида Судаленко Мария Тарасенко

19.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Задержана помощница правозащитника Леонида Судаленко Мария Тарасенко

  • 19.01.2021, 13:21
Задержана помощница правозащитника Леонида Судаленко Мария Тарасенко
Леонид Судаленко и Мария Тарасенко

В ее доме прошел обыск, сейчас она в ИВС.

Мария Тарасенко — самая известная в стране домохозяйка, которая два года назад доказала в суде, что она не тунеядка. Женщину тогда освободили от оплаты коммуналки по повышенным тарифам, сообщает tut.by

В последнее время она была волонтером и помогала гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко. Его самого задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. Адвокат смог попасть к нему только в 17.30. В СК правозащитнику стало плохо, ему вызывали скорую.

Известно, что задержали Леонида в рамках уголовного дела по ст. 342 УК — беспорядки. Вероятно, речь идет о ч.2 — «финансирование беспорядков».

Две недели назад у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника Леонида Судаленко. Всего, согласно переписи, — 304 предмета. Тогда самого правозащитника увезли в Управление по борьбе с организованной преступностью, потом отпустили.

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