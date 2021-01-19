Источник материала: Хартия'97

«Дед в бункере» окончательно обнулен 1 Андрей Зубов

19.01.2021, 13:04

Фото: pravmir.ru

Андрей Зубов

В отношении диктаторов сейчас актуален только один вопрос.

Один день после возвращения Алексея Навального на родину преобразил Россию. Пока духовно и умственно, но очень скоро эти изменения явят себя и в области политики.

Безальтернативный лидер исчез. Во-первых, ему явилась альтернатива не только персональная, но и моральная. Мужественный "Берлинский пациент" известен теперь всему миру и всей России как претендент на высший пост в стране. Он должен участвовать в свободных соревновательных выборах. И исход выбора между ним и Владимиром Путиным очевиден.

Во-вторых, Владимир Путин за считанные часы превратился из национального лидера, которому доверяли хотя бы 40% граждан, в российский клон Александра Лукашенко, который удерживает власть исключительно грубой силой, презираемый и ненавидимый своим народом и мировым сообществом.

Как недавно, еще осенью 2013 г., Путин позиционировал себя и принимался миром как лидер "новой-правой" волны! Как он утвердил, казалось бы, эту позицию аннексией Крыма в 2014-15! А теперь он потерял все и всех на международной арене. Даже иранские аятоллы и китайские коммунисты скривились в чуть затаенной усмешке презрения - слабаков и они презирают. А европейские правые ныне отшатываются от Путина как от проказы. Если они еще надеются на успех на выборах, надо держаться теперь подальше от кремлевского бункера. И лепет Сергея Лаврова о кризисе либерализма, который хотят скрыть, защищая Навального, мировые лидеры демократического мира, не убеждает даже его самого. Обольщение сильным авторитарным режимом России подтачивалось в мире давно, но рухнуло в один день.

Именно возвращение Алексея Анатольевича Навального в Москву, его немедленный арест и скорый неправый суд над ним окончательно и бесповоротно "обнулили" нынешнюю власть. Как и в отношении Лукашенко, теперь и в отношении Путина актуален только один вопрос - сколь долог путь от общего презрения народа к краху морально обанкротившегося (и экономически тоже, кстати) диктатора.

Даже если Кремлевский диктатор пойдет на отчаянный преступный шаг и убьет в застенке своего мужественного соперника, это не вернет ему ни уважения, ни поддержки. Скорее напротив, в отвращении и ужасе от него отвернутся последние, самые корыстные сторонники. А новые мужественные люди найдутся, и продолжат дело Навального, как нашлись люди, которые продолжили дело Бориса Немцова.

С сегодняшнего дня политическим и моральным символом России для всего мира стал Алексей Навальный, а Владимир Путин перестал быть. Совсем. По слову самого Навального он превратился в "деда в бункере". И только.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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