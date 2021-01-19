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Стива Джобса и Нила Армстронга увековечат в Национальном парке героев Америки
Источник материала: Onliner
Дональд Трамп
Среди личностей, которых удостоят статуями в парке, основатель Apple Стив Джобс и первый человек на Луне, астронавт NASA Нил Армстронг. Также будут статуи Амелии Эрхарт (первая женщина-авиатор, перелетевшая Атлантический океан), Джесси Оуэнс (темнокожий легкоатлет, взявший четыре золота на «гитлеровских» Олимпийских играх 1936 года), Джон Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Бенджамин Франклин и другие вошедшие в историю фигуры.
— Это будет место, где люди, молодые и пожилые, смогут освежить свои впечатления о величии и принять вызов, который я бросал каждому американцу в своем первом обращении к Конгрессу: верьте в себя, верьте в свое будущее и верьте в Америку, — пояснил Дональд Трамп в документе.
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