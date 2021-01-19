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МИД пообещал ответить своей аудиозаписью на слитую запись об устранении представителей оппозиции
Источник материала: Onliner
Сегодня МИД Беларуси ответил на вопрос «РИА Новости» относительно Игоря Макара (бывший сотрудник «Алмаза»): «Вчера публично прозвучала информация о том, что распространяющий якобы изобличительные сведения о белорусских правоохранителях Игорь Макар обращался в одно из белорусских посольств. Можно ли это подтвердить и есть ли более подробная информация?»
— Вы знаете, да, конечно, мы обратили внимание на вчерашний сюжет, тем более что после этого стали поступать дополнительные вопросы от ваших коллег. Соответственно отвечаем, —
Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку.
Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения, и дальше ждать, наверное, не имеет смысла. У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца. Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы предать их гласности. При их прослушивании рекомендую вспомнить одну из цитат данного персонажа: «…Я всегда был честен и порядочен».
Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны.
Напомним, речь идет о событиях 2012 года.
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Сегодня МИД Беларуси ответил на вопрос «РИА Новости» относительно Игоря Макара (бывший сотрудник «Алмаза»): «Вчера публично прозвучала информация о том, что...
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