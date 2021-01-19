МИД Беларуси опубликует аудио-компромат на Игоря Макара

Источник материала: АФН

МИД Беларуси называет бывшего сотрудника антитеррористического подразделения КГБ «Алмаз» Игоря Макара мошенником с понятными мотивами и готов уже сегодня опубликовать компрометирующие Макара аудио-записи.

Как заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз, Макар летом 2020 года трижды обращался в посольство РБ в Литве.

«…этот индивид нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний… Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы», - сказал Глаз.

«У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца. Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать их гласности. При их прослушивании рекомендую вспомнить одну из цитат данного персонажа: "…я всегда был честен и порядочен", - добавил представитель МИД РБ.

По его словам, эти материалы были переданы по линии соответствующих служб Польше, Литве и Германии.

«Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом (на заявлениях Макара – ред.) целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам. …мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла», - пояснил Глаз необходимость публикации аудиозаписей.

Примечательно, что аудиозаписи, можно сделать вывод, были сделаны еще летом, а звезда Игоря Макара засияла на медийном небосводе ни вчера и ни месяц назад. В этой связи возникает вопрос, почему МИД РБ так долго стеснялся опубликовать этот компромат.