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Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок

19.01.2021 13:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Антирекорды пандемии в Великобритании. Средний суточный показатель смертности в стране от COVID-19 на один миллион жителей стал самым высоким в мире за прошедшую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок

В Королевстве также растет уровень заболеваемости. По данными британского Минздрава, пациентов с COVID-19 госпитализируют каждые 30 секунд.  

Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок

Сложная эпидобстановка сохраняется в США. В Калифорнии число зараженных превысило отметку в 3 миллиона. Это первый американский штат с таким показателем заболеваемости.  

Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок

Жителей Германии обяжут носить вместо простых масок респираторы с высокой степенью защиты.

Новые меры уже применили в Баварии. 24 января они вступят в силу. Ожидается, что подобное правило вскоре распространят и на всю страну.  

Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок

В Швеции тем временем нарушителей карантинных ограничений решили штрафовать на сумму в 240 долларов. Жителям рекомендуют по возможности не пользоваться общественным транспортом, а также избегать посещения многолюдных мест.

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Антирекорды пандемии в Великобритании. Средний суточный показатель смертности в стране от COVID-19 на один миллион жителей стал самым высоким в мире за прошедшую...
 
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