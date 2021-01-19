Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо обычных масок

Источник материала: СТВ

Антирекорды пандемии в Великобритании. Средний суточный показатель смертности в стране от COVID-19 на один миллион жителей стал самым высоким в мире за прошедшую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В Королевстве также растет уровень заболеваемости. По данными британского Минздрава, пациентов с COVID-19 госпитализируют каждые 30 секунд.





Сложная эпидобстановка сохраняется в США. В Калифорнии число зараженных превысило отметку в 3 миллиона. Это первый американский штат с таким показателем заболеваемости.





Жителей Германии обяжут носить вместо простых масок респираторы с высокой степенью защиты.

Новые меры уже применили в Баварии. 24 января они вступят в силу. Ожидается, что подобное правило вскоре распространят и на всю страну.





В Швеции тем временем нарушителей карантинных ограничений решили штрафовать на сумму в 240 долларов. Жителям рекомендуют по возможности не пользоваться общественным транспортом, а также избегать посещения многолюдных мест.