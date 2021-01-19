Не поверите! В минском суде рассматривают дело о коррупции

В суде Фрунзенского района г. Минска начались судебные слушания по делу руководителя стройтреста из Пинска.





До задержания и ареста осенью 2019 года он работал генеральным директором ОАО «Пинсксовхозстрой». Ещё раньше на протяжении многих лет руководил СПМК-33, входящей в состав данного акционерного общества.





Из достоверных источников известно, что его обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: ст. 14 УК РБ «Покушение на преступление», ч.2 и 3 ст.430 УК РБ «Получение взятки».





Преступления, в совершении которых обвиняют главу треста, связаны с его профессиональной деятельностью. В качестве свидетелей по делу в суд для дачи показаний вызывают работников СПМК-33, представителей заказчиков и поставщиков.



