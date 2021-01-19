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Герасименя: Перенос ЧМ по хоккею - один из маленьких ударов, который не даст Лукашенко утвердиться
Источник материала: Партизан
Глава Белорусского фонда спортивной солидарности считает, что отмена турнира в Минске — это маленький шаг для больших перемен в стране.
"Проведение чемпионата мира в Беларуси подтвердило бы легитимность Александра Лукашенко, — сказала Александра Герасименя в интервью
Возможно, если в Беларуси отменятся еще несколько спортивных мероприятий, у Лукашенко не останется возможности утвердиться ни как глава НОК, ни как глава страны".
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Глава Белорусского фонда спортивной солидарности считает, что отмена турнира в Минске — это маленький шаг для больших перемен в стране.
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