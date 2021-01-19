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На фоне морозов в Беларуси зафиксировали рекорд по потреблению электроэнергии за последние 8 лет

19.01.2021 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 18 января зафиксировали пик потребления электроэнергии за последние 8 лет наблюдений. Это следует из сообщения Белэнерго. «Это одно из самых больших значений пикового потребления мощности за последние 22 года. Ранее более высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012 и 2013 годах», — уточнили в Белнерго. Речь идет про электроэнергию, которую потребили как население, так и предприятия. Рост потребления отразится и на кошельках белорусов — с 1 января выросли тарифы на электроэнергию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Пиковое потребление мощности связано в том числе с прохождением периода низких температур, уточняют в Белэнерго.


Данные Белэнерго

«Благодаря слаженной работе персонала электрических станций, электросетевого комплекса, тепловых сетей и котельных, а также всех оперативно-диспетчерских служб энергосистема отработала устойчиво в период пикового потребления мощности, бесперебойно обеспечивая потребителей республики тепловой и электрической энергией», — рассказывают в организации.

Как в январе изменятся платежки за электричество

С 1 января выросли тарифы на электричество. К примеру, одноставочный тариф для тех, у кого установлены газовые плиты (электричество считается по одному тарифу, независимо от времени потребления) вырос до 0,2092 рубля за кВт·ч (было — 0,1901 рубля). А одноставочный тариф для тех, у кого установлены электрические плиты, подняли до 0,1778 рубля за кВт·ч (было — 0,1616 рубля). То есть рост — около 10%.

То есть каждый 100 кВт·ч для тех, у кого газовая плита, в январе обойдется в 20,92 рубля (в декабре было 19,01 рубля), а для тех, у кого электроплита, — 17,78 рубля (в прошлом месяце — 16,16 рубля).

 
 
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В Беларуси 18 января зафиксировали пик потребления электроэнергии за последние 8 лет наблюдений. Рост потребления отразится и на кошельках белорусов - с 1 января...
 
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