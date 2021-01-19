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На фоне морозов в Беларуси зафиксировали рекорд по потреблению электроэнергии за последние 8 лет
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 18 января зафиксировали пик потребления электроэнергии за последние 8 лет наблюдений. Это следует из
Пиковое потребление мощности связано в том числе с прохождением периода низких температур, уточняют в Белэнерго.
«Благодаря слаженной работе персонала электрических станций, электросетевого комплекса, тепловых сетей и котельных, а также всех оперативно-диспетчерских служб энергосистема отработала устойчиво в период пикового потребления мощности, бесперебойно обеспечивая потребителей республики тепловой и электрической энергией», — рассказывают в организации.
Как в январе изменятся платежки за электричество
С 1 января
То есть каждый 100 кВт·ч для тех, у кого газовая плита, в январе обойдется в 20,92 рубля (в декабре было 19,01 рубля), а для тех, у кого электроплита, — 17,78 рубля (в прошлом месяце — 16,16 рубля).
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В Беларуси 18 января зафиксировали пик потребления электроэнергии за последние 8 лет наблюдений. Рост потребления отразится и на кошельках белорусов - с 1 января...
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