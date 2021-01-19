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Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов интернет-ресурса TUT.BY для дачи правовой оценки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономический суд Минска отклонил апелляцию TUT.BY. Таким образом, одним сетевым изданием в Беларуси стало меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За период с августа по сентябрь Мининформ вынес TUT.BY несколько предупреждений, а после суд удовлетворил ходатайство ведомства о лишении TUT.BY статуса СМИ. Министр информации отметил, что на данный момент ведомство рассматривает ряд материалов, размещенных уже на интернет-ресурсе TUT.BY, чтобы дать правовую оценку в части нарушения Закона о СМИ.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Отметим, что без статуса СМИ журналисты издания лишаются права обращаться в госорганы за получением информации, а также освещать массовые мероприятия.
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Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов интернет-ресурса TUT.BY для дачи правовой оценки
Новости Беларуси. Экономический суд Минска отклонил апелляцию TUT.BY. Таким образом, одним сетевым изданием в Беларуси стало меньше, сообщили в программе Новости «24...
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