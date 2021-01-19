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Акунин: «Не хватало знамени. Теперь оно есть»

19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный писатель, давно живущий за пределами России, об аресте Алексея Навального, когда тот вернулся в Москву.

Акунин: «Не хватало знамени. Теперь оно есть»

– Наверное, разработчики операции «Обезвредить Навального» очень гордятся своей ловкостью, – пишет Борис Акунин. – Посадить самолет в другом аэропорту; схватить Навального, когда его адвокат уже вышел за паспортный контроль; притащить послушного судью прямо в полицию и срочно оформить арест. Всё прошло, как по нотам. Кто-то получит орден.

Но главное событие сейчас происходит не в Шереметьево и не в Химках.

Миллионы людей, прежде равнодушные и к оппозиционной борьбе, и к Навальному, смотрят на всё это и испытывают, с одной стороны, восхищение перед мужеством оппозиционера, а с другой – омерзение по отношению к собственному государству, ведущему себя так мелко и подло.

Количество сторонников Навального увеличилось, количество сторонников Путина сократилось – этот баланс в конце концов всё и решит. Я думаю, что своим поступком Алексей добился на этом пути большего, чем любым «умным голосованием».

Российскому демократическому движению не хватало знамени. Теперь оно есть. Свободу Алексею Навальному!

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Известный писатель, давно живущий за пределами России, об аресте Алексея Навального, когда тот вернулся в Москву.
 
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