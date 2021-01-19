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Акунин: «Не хватало знамени. Теперь оно есть»
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный писатель, давно живущий за пределами России, об аресте Алексея Навального, когда тот вернулся в Москву.
– Наверное, разработчики операции «Обезвредить Навального» очень гордятся своей ловкостью, –
Но главное событие сейчас происходит не в Шереметьево и не в Химках.
Миллионы людей, прежде равнодушные и к оппозиционной борьбе, и к Навальному, смотрят на всё это и испытывают, с одной стороны, восхищение перед мужеством оппозиционера, а с другой – омерзение по отношению к собственному государству, ведущему себя так мелко и подло.
Количество сторонников Навального увеличилось, количество сторонников Путина сократилось – этот баланс в конце концов всё и решит. Я думаю, что своим поступком Алексей добился на этом пути большего, чем любым «умным голосованием».
Российскому демократическому движению не хватало знамени. Теперь оно есть. Свободу Алексею Навальному!
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Известный писатель, давно живущий за пределами России, об аресте Алексея Навального, когда тот вернулся в Москву.
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