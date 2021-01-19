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«Белэнерго»: 18 января зафиксировано рекордное за последние восемь лет потребление в Беларуси электрической мощности

19.01.2021 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси 18 января зафиксировано рекордное за последние восемь лет потребление электрической мощности — 6.272 мегаватт, сообщает пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго».

«Белэнерго»: 18 января зафиксировано рекордное за последние восемь лет потребление в Беларуси электрической мощности
Фото pixabay.com

Данных по установленной мощности всех энергоисточников в стране на начало года пока нет, но на 1 января 2020 года она составляла 10.098,14 МВт.

По информации «Белэнерго», с начала 2000-х годов более высокие пики потребления мощности — одномоментного использования генерирующих мощностей для удовлетворения спроса в электричестве — фиксировали в 2006 году (6.309 МВт), 2012-м (6.354 МВт) и 2013-м (6.310 МВт).

Отмечается, что пиковое потребление мощности связано в том числе с «прохождением периода низких температур».

«Благодаря слаженной работе персонала электрических станций, электросетевого комплекса, тепловых сетей и котельных, а также всех оперативно-диспетчерских служб энергосистема отработала устойчиво в период пикового потребления мощности, бесперебойно обеспечивая потребителей республики тепловой и электрической энергией. Также в этот день по запросу НЭК «Укрэнерго» была оказана помощь в предоставлении резерва мощности Украине», — отметили в объединении.

 
 
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В Беларуси 18 января зафиксировано рекордное за последние восемь лет потребление электрической мощности — 6.272 мегаватт, сообщает пресс-служба государственного...
 
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