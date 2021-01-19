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Биржа: доллар упал на торгах 19 января
Источник материала: Навiны
Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар сдал свои позиции.
Американская валюта потеряла 0,0031 пункта и завершил сессию на отметке 2,5509 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты 19 января укрепились:
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Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар сдал свои позиции.
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