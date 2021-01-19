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Биржа: доллар упал на торгах 19 января

19.01.2021 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар сдал свои позиции.

Биржа: доллар упал на торгах 19 января

Американская валюта потеряла 0,0031 пункта и завершил сессию на отметке 2,5509 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты 19 января укрепились:

  • российский рубль на 0,0064 пункта — 3,4592 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро на 0,0024 пункта — 3,0869 белорусского рубля.
 
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Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар сдал свои позиции.
 
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