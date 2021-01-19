Выходишь из квартиры, а там такое! Минский подъезд превратился в «термальный комплекс со спа»

Источник материала: Onliner

Зима решила отыграться за все теплые деньки, которые проворонила в прошлом году. Вчера Степянка стала похожа на Сайлент Хилл, а сегодня минский подъезд на Герасименко,1 на время превратился на сауну: горячая вода била из радиатора и медленно заполняла первый этаж, пока кто-то из соседей не открыл входную дверь. Жильцы говорят, к этому моменту было уже по щиколотку, а пар доходил до 3-го —4-го этажа. «Термальные источники и спа в отдельно взятом подъезде Минска. На улицу — только вплавь», -- написала нам жительница многоэтажки.

В квартиры вода не дошла, но часть людей оказалась замурована дома. В службе «115» нам ответили, что в подъезде прорвало трубу отопления и вопрос пока не решен. «Отопление в доме, скорее всего, отключат», — ответила диспетчер. По словам жильцов, лилась горяченькая из радиатора.





Вскоре после обращения течь коммунальщики перекрыли, но на этом их работа не завершена.