|
Выходишь из квартиры, а там такое! Минский подъезд превратился в «термальный комплекс со спа»
Источник материала: Onliner
Зима решила отыграться за все теплые деньки, которые проворонила в прошлом году. Вчера Степянка
В квартиры вода не дошла, но часть людей оказалась замурована дома. В службе «115» нам ответили, что в подъезде прорвало трубу отопления и вопрос пока не решен. «Отопление в доме, скорее всего, отключат», — ответила диспетчер. По словам жильцов, лилась горяченькая из радиатора.
Вскоре после обращения течь коммунальщики перекрыли, но на этом их работа не завершена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима решила отыграться за все теплые деньки, которые проворонила в прошлом году. Вчера Степянка стала похожа на Сайлент Хилл, а сегодня минский подъезд на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)