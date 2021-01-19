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Маска за 15 рублей. Минчанина судят за мошенничество в разгар COVID-19

19.01.2021 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В суде Первомайского района Минска рассматривают дело о мошенничестве, связанном с продажей медицинских масок. Гражданин России Сергей Рудницкий проходит по двум уголовным статьям — по ч. 4 ст. 209 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и покушение на это же деяние. Данная часть ст. 209 УК предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

Согласно обвинению, 40-летний Сергей Рудницкий с 20 марта по 3 апреля прошлого года, действуя от имени ИП «Р.», продавал маски «путем размещения ложной рекламной информации в различных мессенджерах в сети интернет, содержащей заведомо недостоверные сведения, вводящей потребителя в заблуждение».

Объявления о продаже импортных масок респираторного типа с уникальным классом защиты размещали от имени ИП Рудницкая А. В. (супруга обвиняемого). В объявлении были фотографии респираторов, стоимость одного — 15 рублей. Но в итоге людям приходили хлопковые маски. Розничная цена одной штуки оценена максимум в 86 копеек, еще были маски по 2,5 рубля за штуку.

Маска за 15 рублей. Минчанина судят за мошенничество в разгар COVID-19

«Оформив заказ на указанный товар, по факту граждане получали хлопковые повязки. При этом указанное средство защиты можно было приобрести только в количестве от 10 до 100 штук. Некоторые из потерпевших заказывали респираторы, чтобы в последующем передать их медицинским учреждениям, — рассказывали раньше в Следственном комитете. Оплатить маски-„респираторы“ нужно было наложенным платежом через „Белпочту“. — Таким образом, у покупателей не было возможности проверить товар до расчета и отказаться от его получения».

Свидетелей-потерпевших сегодня не вызывали: их слишком много. Вызовут позже. У обвиняемого двое несовершеннолетних детей — шестилетний и полуторамесячный сыновья. Сергей с апреля находится под стражей. Он ранее судим за разбой и грабеж — еще в конце 1990-х, а также за незаконную предпринимательскую деятельность и уклонение от уплаты налогов — в 2017 году вышел на свободу.

Маска за 15 рублей. Минчанина судят за мошенничество в разгар COVID-19

Обвиняемый ходатайствует об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде — он говорит, что все его родственники находятся в Беларуси, скрываться в соседней стране, несмотря на гражданство РФ, он не собирается. Рассказывает, что получил гражданство еще во время СССР, когда подростком какое-то время жил в России. Также он говорит, что незнаком со свидетелями-потерпевшими, поэтому не может оказывать на них давление.

— Отсутствие умысла на совершение преступления даже не изучалось следствием, — говорит в суде Рудницкий. Еще мужчина сказал, что является единственным кормильцем в семье и месяц назад у него родился ребенок, которого смотрит его супруга в одиночестве. Суд отклонил ходатайство.

Прокурор огласил позицию обвинения. Известно о более чем 30 потерпевших, которые покупали респираторы, а получили маски. Зачитывание обвинения заняло более часа.

В суде объявлен перерыв до 14:30. До этого прокурор успел назвать 35 эпизодов на сумму более 7 тысяч рублей. Гособвинитель отметил, что потерпевшим был нанесен имущественный и моральный вред.

К материалам уголовного дела приобщен анализ сведений, полученный от РУП «Белпочта»: согласно ему, маски под видом респираторов могли купить более 900 человек. Об этом ранее сообщал СК.

(будет дополнено)

Напомним, до решения суда и вступления его в законную силу действует презумпция невиновности: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Первомайского района Минска рассматривают дело о мошенничестве, связанном с продажей медицинских масок. Гражданин России Сергей Рудницкий проходит по двум...
 
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