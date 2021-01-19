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Вассерман: новые власти попытаются "засудить" Трампа, чтобы закрыть ему рот

19.01.2021 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Вассерман: новые власти попытаются "засудить" Трампа, чтобы закрыть ему рот

Инаугурация Байдена намечена на 20 января, она готовится в условиях беспрецедентных мер безопасности. После попытки захвата Капитолия, в Вашингтон для охраны порядка направлены более 25 тысяч бойцов национальной гвардии США. Центральная часть американской столицы была перекрыта для движения уже за неделю до церемонии. Чего ждать от инаугурации Байдена, а также в целом от его нахождения на посту президента США, рассуждает Анатолий Вассерман. 

© REUTERS / Tom Brenner
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"Все судебные инстанции США отказались рассматривать по существу иски команды Трампа просто потому, что преступления, совершенные демократами в ходе подсчета голосов на выборах вполне очевидны, и рассмотрение по существу вынудило бы отменить результаты голосования, по меньшей мере, в четырех из 50 штатов", – отметил Вассерман в комментарии для радио Sputnik Беларусь.

По его словам, новые власти попытаются "засудить" Трампа хотя бы для того, чтобы избежать громких разоблачений. Но перед новой администрацией стоит проблема и серьезнее: возможное "разъединение" США.

"Это не исключено. Но, как говорится, на это можно надеяться, но нельзя рассчитывать. Уже сейчас, скажем, в Техасе, всерьез обсуждается отделение, благо, Техас по тамошним законам имеет на это право. Но даже Техас вряд ли сможет благополучно существовать в одиночку. Нужно разделение грубо говоря пополам. То есть те, кто голосовали за Трампа, должны договориться между собой. А это маловероятно", – считает Трамп.

Напомним, 6 января Дональд Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Сторонники Трампа успешно штурмовали Капитолий, конгрессу пришлось остановить работу на несколько часов. 

Instagram / culkamania Подтвержденный
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В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, которые не были связаны с насилием. В итоге правоохранительные органы удалили участников беспорядков из Капитолия, и конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент, его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

*мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

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