Игорь Макар предлагал властям Беларуси информацию на политических оппонентов

Источник материала: АФН

Бывший сотрудник антитеррористического подразделения КГБ Беларуси Игорь Макар предлагал белорусским властям информационные сливы на оппонентов режима за крупное денежное вознаграждение.

Об этом идет речь на опубликованной МИД РБ аудиозаписи человека с голосом Игоря Макара с работником посольства Беларуси в Вильнюсе. Аудиозапись была сделана летом 2020 года.

На записи человек с голосом Макара готов сливать информацию об оппонентах режима Лукашенко за 1,5 млн. евро.